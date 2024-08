Meghan Markle in lacrime per le sue marmellate

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Era lo scorso marzo quando, ex attrice e oggi duchessa del Sussex, lanciava il suo nuovo brand: American Riviera Orchard. Lo fece con un video su Instagram, pochi minuti prima che William, a Londra, parlasse ai Diana Awards, i premi istituiti in ricordo della madre. Da molti il gesto venne interpretato con un piccolo sgarbo, dal momento che i media vennero spinti a distogliere l’attenzione dal futuro re per spostarla sulla moglie di Harry. Attenzione che, per la verità , rimase sulla duchessa per poco. A distanza di settimane dall’avvenimento, infatti, il sito è ancora inattivo e del progetto non si è saputo più nulla.e la linea diEppure, all’inizio, le cose sembrarono andare diversamente.