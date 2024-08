L' angolo cieco nella villetta e il retro | cosa non torna a casa di Sharon

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sull'omicidio diVerzeni a Terno d'sola (Bergamo) gli inquirenti ieri hanno sentito altri dieci testimoni chenotte del delitto, tra il 29 e il 30 luglio, sono stati ripresi dalle telecamere. Ma anche queste ultime dichiarazioni non sono servite a fare luce sul caso. Sarebbe stato invece individuato il misterioso ciclista che, poco dopo il delitto, viene ripreso dalle telecamere mentre pedala invia Castegnate contromanozona del delitto. Al vaglio degli inquirenti in queste ore ci sono anche i movimenti bancari effettuati dalla giovane che, stando a quanto rilevato dai carabinieri, avrebbe disposto dei bonifici a favore di Scientology. I pagamenti a erano iniziati da poco e per questo non si tratta di esborsi notevoli. In questi casi, se la persona decide di proseguire il percorso, lo sforzo finanziario previsto è progressivo.