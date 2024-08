Keira Knightley ha parlato di sua figlia | È dislessica come me

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 28 agosto 2024)è nota per la sua riservatezza riguardo alla vita privata e per la sua assenza dai social media. “Ho avuto un account per cinque minuti e poi l’ho cancellato subito”, ha rivelato. Ma ha fatto un’eccezione alla sua ‘regola’ ferrea partecipando a un recente episodio del podcast Ruthie’s Table 4. In questo spazio intimo,ha offerto un raro sguardo sulla sua vita familiare, parlando dellaEdie, 9 anni, e della loro esperienza con la dislessia. “Abbiamo una bambina, e ha una memoria incredibile”, ha detto l’attrice. Suo marito, James Righton, ha aggiunto con orgoglio: “Può memorizzare interi libri”. La coppia ha anche unapiù piccola, Delilah, di 4 anni, ma è su Edie che si è concentrata la discussione. Questa condivisione ha portatoa riflettere sulla propria infanzia, quando a 6 anni le fu diagnosticata la dislessia.