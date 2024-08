Il piano Rocca per fermare i medici in fuga | rivoluzione nel Lazio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Questa casa (della salute) non è un albergo e, contro le «porte girevoli» dei continui passaggi dida un ospedale a un'Asl (e viceversa), ora arriva anche nella clausola che stoppa il fuggi-fuggi dei camici bianchi neo-assunti almeno nel loro primo quinquennio da dipendenti. La Regione ha infatti approvato una «nuova procedura di autorizzazione all'assunzione del personale del Servizio Sanitario Regionale». Stabilendo che ogni «bando di concorso deve prevedere la clausola per cui il vincitore della procedura si impegna a rimanere in servizio presso l'Azienda di destinazione per almeno 5 anni». Una novità che arriva dopo «l'elevato numero di graduatorie concorsuali, a valenza regionale, nelle quali numerosi candidati idonei hanno rinunciato all'assunzione a causa della sede di destinazione, rendendo di fatto vana la procedura di reclutamento con valenza regionale».