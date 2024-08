Il Napoli visto contro il Bologna e il mercato | per Mollichelli…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ildal Verona al: di seguito il commento del giornalista Adolfo Mollichelli tratto dal portale www.magazine.com. Dal suicidio in casa di Giulietta al nuovo cinema Kvaradiso nell’espace d’un matin. E’ il calcio, bellezza! Tre gol, incassati a Verona dopo un primo tempo appena accettabile, tre reti messe a segno al, squadra della Dotta che ha perduto tecnico e campioni assoluti come Zirkzee e Calafiori”. Unche si è rimesso in carreggiata L’auto che era sbandata paurosamente in quel di Verona, s’è rimessa subito in carreggiata. Per la gioia di tutti, Conte in primis, che è condottiero poco aduso ad essere preso a schiaffi in faccia. In pratica gli stessi uomini, con un Buongiorno in più. Il ragazzo cuore Toro quando non c’è si sente, eccome! Si trattava di recuperare voglia di fare ed entusiasmo.