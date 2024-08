Garlasco incidente in moto | morto un uomo di 58 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – Stava viaggiando in sella alla sualungo via Tromello aquando, che cause che sono ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale che sono intervenuti per i rilievi, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato. Undi 58, residente in Oltrepò ènella serata di ieri: quando sul posto sono arrivati il personale medico del 118 e l’ambulanza, ilciclista aveva ormai cessato di vivere. Il decesso è stato constatato sul posto. Al momento non di esclude nessuna ipotesi, compresa quella che il cinquantottenne possa essere rimasto vittima di un malore.