F1 GP Monza 2024 Verstappen | Bello correre in una pista vecchia scuola

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Maxè intervenuto in vista del GP di, sedicesima tappa del Mondiale di Formula 1: “è unamolto veloce e, quindi èqui. Molte cose sono differenti, dall’asfalto ai cordoli, perciò c’è molto lavoro da fare per assicurarci di essere competitivi. Vedremo come andrà questo weekend“. L’olandese è poi tornato a parlare del GP d’Olanda, a Zandvoort: “Ovviamente non siamo soddisfatti del risultato perché davanti al tuo pubblico vuoi sempre vincere. Tuttavia il team ha lavorato in maniera dura per ottenere il miglior set up e il giusto bilanciamento della monoposto. Siamo pronti“. Ha preso la parola anche l’altro pilota della Red Bull, Sergio Perez, che ha dichiarato: “A Zandvoort abbiamo faticato a massimizzare le prestazioni come squadra, ma abbiamo imparato importanti lezioni sulla vetture che potremo portare a