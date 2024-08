Come lo tratterò nello spogliatoio | Kyrgios perde la testa su Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Date un calmante a Nick. Il tennista australiano, di origini greche e malesi, attacca ancora Jannikdopo il caso Clostebol. La sentenza dell'ITIA, evidentemente, non gli è bastata. È stato confermato chenon ha avuto “alcuna colpa o negligenza” per le violazioni antidoping, l'assunzione della sostanza è stata involontaria ed era colpa della pomata usata dal fisioterapista Naldi, poi licenziato. Eppureha prima espresso il suo sdegno sui social e poi rimestato nel torbido anche sull'ESPN in veste di opinionista degli US Open: “Non sarò ospitale con luilo ero prima quando eravamoavrebbe dovuto essere squalificato per due anni, penso di sostenere ogni parola di ciò che ho pubblicato sui social media. Ho visto molti dei miei amici passare attraverso il doping e venire sospesi.