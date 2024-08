Asta folle per la maglia della leggenda | offerti 2412 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La maglietta di una delle leggende dello sport è stata venduta per una cifra mai vista prima stabilendo un nuovo incredibile record I cimeli sportivi sono da sempre una grande e sfrenata passione dei collezionisti. Esistono migliaia di persone disposte a spendere cifre senza senso per assicurarsi diversi oggetti appartenuto in passato a campioni che hanno fatto la storiapropria disciplina. Le magliette, le scarpe, gli scarpini e ogni genere di indumenti di gioco sono da tempo immemore i più amati e apprezzati. Il calcio in questo senso ha sempre avuto un ruolo importante, capace di attirare probabilmente più acquirenti, soprattutto in Europa, ma non è l’unico. Negli Stati Uniti, per esempio, tra gli sport più amati e seguiti di tutti c’è il baseball. Nuovo record nel mondo dei cimeli sportivi (PIxabay) – Notizie.