Al MEI ‘PREMIO MICHELE MANZOTTI’ a Giuseppe Catani 

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Al ‘Forum del Giornalismo Musicale’ al MEI sarà assegnato aCatani il. Ricordiamo che il Forum del Giornalismo Musicale si terrà a Faenza il 5 e il 6 ottobre 2024. A chi va ilal ‘Forum del Giornalismo Musicale’, MEI 2024? Il, nell’ambito del “Forum del Giornalismo Musicale” al MEI è stato assegnato aCatani. Sarà consegnato in occasione della nona edizione, in programma il 5 e il 6 ottobre 2024, nell’ambito del Mei – Meeting Etichette Indipendenti. Il “Forum del giornalismo musicale” è un’importante occasione di incontro e confronto per i professionisti del settore musicale, dai giornalisti agli artisti, passando per le etichette indipendenti. Sono previsti panel, workshop e discussioni su temi rilevanti nel panorama musicale attuale.