Vendita del Santa Lucia Cgil | Bene la risposta immediata delle istituzioni ma non basta

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 agosto 2024 – “L’immediatezzarisposte è sicuramente un segnale di grande attenzione da partenella gestione condivisa di questa complessa vicenda che ci vede ribadire all’unisono che l’amministrazione straordinaria è un primo passo indispensabile per garantire la continuitàattività e tutelare i posti di lavoro” – dichiarano in una nota la Giancarlo Cenciarelli, Giancarlo Cosentino e Sandro Bernardini, vertici di Fp, Cisl Fp e Uil Fpl di Roma e del Lazio, esprimendo il loro apprezzamento per le dichiarazioni del Presidente Rocca e MinistriImprese e del Made In Italy e della Salute che si sono succedute nel fine settimana inalla lettera inviata dal Direttore Generale della Fondazione(leggi qui).