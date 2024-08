Us Open tifose impazzate per Matteo Berrettini | la calca per scattargli una foto al cambio di campo – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) L’esordio vincente diagli Us2024 è stato segnato anche da un episodio che non è sfuggito alle telecamere. Durante il match contro lo spagnolo Ramos Vinolas, che l’azzurro ha battuto in tre set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-3, in molti sugli spalti di Flushing Meadows erano presenti non tanto per ammirare l’incontro di tennis, quanto per scattareallo stesso. Diverse, come mostrano le immagini, sono letteralmente impazzite per il 28enne romano e hanno iniziato a immortalarlo con i loro cellulari aldi. La pagina social degli Usha postato ilcorredato da un commento ironico: “è un uomo richiesto”. Si vedono almeno 4-5 spettatrici intente a sgomitare per trovare l’angolazione giusta dalla quale scattare unadel tennista.