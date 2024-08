The Order | il suprematismo bianco negli Stati Uniti raccontato da Justin Kurzel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 agosto 2024) Il regista porta in concorso a Venezia la storia vera del gruppo terroristico neonazista fondato da Robert Jay Mathews nel 1983. Un thriller poliziesco in cui un agente dell'Fbi con il volto di Jude Law si mette sulle tracce dell'organizzazione criminale e del suo leader interpretato da Nicholas Hoult. Nel 2018, alla fine di BlacKkKlansman, Spike Lee ha inserito le vere immagini degli scontri di Charlottesville in cui Heather Heyer è stata uccisa. La giovane donna è stata vittima del suprematistaJames Alex Fields Jr. che si è lanciato con la sua auto contro una folla di manifestanti che marciava per protesta nei confronti di Unite the Right. Il raduno dell'agosto 2017 che vedeva raggruppati membri dell'atl-right, neo-fascisti, neo-nazisti, neo-confederati, nazionalisti.