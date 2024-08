Sinner tifosi sul piede di guerra | stavolta è indifendibile

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 27 agosto 2024) Jannik, la situazione sta precipitando sempre più: dopo le accuse di doping, ci mancava solo questa. Non scenderà in campo prima delle 19 di oggi, Jannik, eppure, da quando è arrivato nella Grande Mela, ha già dovuto sopportare una pressione inimmaginabile. Alla vigilia dello Slam è successo quello di cui tutti, oramai, siamo a conoscenza, motivo per il quale non si può certo dire che sia giunto all’appuntamento newyorkese con lo spirito giusto. Jannikdi nuovo al centro delle polemiche (AnsaFoto) – Ilveggente.itL’altoatesino sta combattendo una battaglia della quale non possiamo realmente avere contezza. Da una parte, la gioia di essere il numero 1 al mondo, dall’altra le critiche ricevute da parte di chi crede, alla luce dello scandalo doping esploso nei giorni scorsi, che non meriti di stare lì.