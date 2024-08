Sergio Ruocco cronaca del primo giorno di lavoro a un mese dall’omicidio di Sharon

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Le sette del mattino. La Scirocco bianca diha già trovato spazio nel grande posteggio in via Piave, a Seriate, a poche centinaia di metri dal posto die il desiderio, la grande voglia di normalità. Voglia che alla fine della giornata si traduce anche nella manovra, perfettamente riuscita, di dribblare i giornalisti in attesa inviando un amico a prelevare la sua auto. Normalità. È ildidopo ventotto di forzata assenza. L’impresa idraulica Impianti e innovazione di Claudio Fiorendi riprende la sua attività dopo la sosta estiva. Esce una prima squadra. Alle 7.45, dal cancello di via Adda sfreccia un furgone Toyota Proace.è seduto accanto al guidatore. Rimarrà la sua unica, fuggevole immagine. Giornata piena diè entrato nell’azienda ventitré anni fa, quando di anni ne aveva soltanto quindici.