Report e dossier l’importanza dei numeri

(Di martedì 27 agosto 2024) Un manuale su come scrivere uno un. Una vera e propria guida di conoscenze per argomentare una ricerca, un testo o fare un indice. Un sostegno cartaceo da avere sulla scrivania mentre si elabora una tesi o si fa il resoconto di una attività. Roberto Petrini ha unito la sua lunga esperienza nella redazione economica di ‘Repubblica’ e i suoi insegnamenti alla Politecnica delle Marche e alla Luiss Business School in un libro breve e conciso (edizione Rubbettino, 128 pagine, 13 euro, prefazione Francesco Maria Spanò), ma allo stesso tempo utile ed efficace. Un mix di suggerimenti e consigli che possono fare la differenza: per combattere il burocratese, per aumentare la chiarezza, per facilitare la sintesi. Il tutto con una scrittura argomentativa, "quella che negli Stati Uniti si insegna a scuola", spiega Petrini, attualmente editorialista sull’Avvenire.