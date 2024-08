Recuperati in Trentino i resti di due soldati morti durante la Grande Guerra

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 agosto 2024) AGI - Idi dueaustro-ungarici caduti tra il 25 e il 26 maggio del 1916, sono statisulla cima del Monte Civerone a 1.032 metri in Valsugana, in provincia di Trento. Si tratta dei scheletri di due militari che presero parte alla battaglia per la conquista della vetta nell'ambito dell'offensiva austriaca denominata 'Strafexpedition' ('spedizione punitiva', la traduzione in lingua italiana). L'indagine e il conseguente recupero prendono origine da una doppia segnalazione effettuata dal Museo Storico sulladi Borgo Valsugana e da una guardia forestale della locale stazione, imbattutisi entrambi in ossa umane frammiste a oggetti di equipaggiamento militare.