Probabili formazioni Genoa-Verona | terza giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:30 di domenica 1° settembre nella cornice del Ferraris. Lavori in corso per i due allenatori, Alberto Gilardino e Paolo Zanetti, ma prima della sosta entrambe le squadre non vogliono mancare l’appuntamento con i tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta sia su Dazn che su Sky. Oltre naturalmente allo streaming di NOW e Sky Go. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo a partire dalle 18:30. Ma prima ecco gli approfondimenti sullemosse di formazione dei due allenatori, Gilardino e Zanetti. La salvezza è il primo obiettivo, ma entrambe sognano di avvicinarsi alla prima metà della classifica. Ecco i protagonisti in campo.– Pinamonti in attacco dopo il gol decisivo contro il Monza. Con lui uno tra Messias e Vitinha.