Paralimpiadi di Parigi le stelle italiane parlano bresciano | ecco chi sono gli atleti più attesi

(Di martedì 27 agosto 2024) Brescia – Da mercoledì sarà di nuovo2024 e, di nuovo, i bresciani staranno con il fiato sospeso per le lorodello sport e della vita. Se ai Giochi 2024 Roncadelle e ilhanno fatto man bassa di medaglie , ora il tifo è tutto per Federico Bicelli, che gareggerà nel nuoto, Simone Cannizzato, judoca, Pamela Novaglio nel tiro a segno, Giuseppe Romele e Veronica Plebani nel triathlon. Si tratta diesperti, con alle spalle diverse vittorie e tutti molto conosciuti e amati, tanto che asaranno ben 80 coloro che seguiranno Veronica Plebani, che domenica ha prestato servizio di volontariato alla gara di canoa sul fiume Oglio organizzata dal locale Canoa Club, in cui è cresciuto come atleta e come giovane donna. Federico Bicelli, formatosi nella Polisportiva Bresciana No Frontiere e ora tesserato Fiamme Azzurre, ha 25 anni. È di Borgosatollo.