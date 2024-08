Paolini-Andreescu oggi US Open 2024 | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Per Jasmineil destino, se non è stregato, ci va molto vicino. Per la terza volta su tre Slam consecutivi, e stavolta al primo turno, arriva il confronto con Bianca, che fu vincitrice degli USnel 2019, ma che è stata poi bersagliata da una lunga serie di sfortune dopo le quali mai è tornata come prima. Al femminile, per trovare un precedente da tre match identici in tre Slam di fila bisogna andare molto indietro. E a uno dei grandissimi confronti di un’era tennistica di forza difficilmente comparabile: il 2007, con Justine Henin e Serena Williams che si trovarono di fronte a Roland Garros, Wimbledon e US, tutte le volte nei quarti di finale e sempre con successi della belga. Se c’è un confronto di tutto il tabellone femminile che va osservato con totale attenzione, è questo. Anche in termini internazionali.