Occhio alle pensioni di settembre | cosa cambia tra cinque giorni esatti

(Di martedì 27 agosto 2024) Il prossimo sarà un mese chiave per chi percepisce una pensione. Dproiezioni sul 2025, ai rimborsi Irpef e fino al Red, si annuncia unda cerchiare in rosso. In questil'Inps sta rilasciando il cedolino delleche verranno accreditate a. E proprio nel prossimo rateo, come già accaduto in questi mesi estivi, potrebbero esserci novità sugli importi. Tutto ruota attorno alla dichiarazione dei redditi. Chi non ha ricevuto un incremento sull'assegno nelle mensilità di luglio e agosto troverà un accredito più pesante proprio il prossimo mese. Il motivo del ritardo è tutto nelle tempistiche della presentazione del 730. Per ottenere ad esempio il rimborso Irpef nel mese di agosto, bisogna rispettare una scadenza precisa. Il modello deve essere stato consegnato entro il 31 maggio con i risultati finali consegnati entro il 15 giugno.