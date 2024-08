Milan Paulo Fonseca esonerato | per i bookmakers c’è una data…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 27 agosto 2024)? Secondo le agenzie di scommesse il tecnico portoghese potrebbe essere licenziato molto presto. La data? Sì e anche prima del previsto. Secondo le agenzie di scommesse, infatti, il tecnico delrischia davvero tanto dopo il doppio passo falso prima con il Torino e poi con il Parma. Dopo le amichevoli pre-campionato c’è stata una vera e propria involuzione per quanto riguarda la formazione allenata dall’allenatore ex Lille e adesso circola già la parola esonero. Secondo alcuni siti di scommesse, quindi, è già in discesa la fiducia dei bookmaker sul tecnico portoghese, che potrebbe non essere più sulla panchina rossonera dopo Natale. La quota del suo licenziamento prima dell’inizio del 2025, infatti, è crollata.