La giovane velista Viola Mariani vince il Trofeo Giorgetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) È stata la, tesserata con il circolo Amici della Vela "Mario Jorini", are su OpenSkiff la sesta edizione del "Giorgio", a Porto Recanati. La regata si è disputata domenica e ha visto la partecipazione record di ben 38 imbarcazioni, provenienti dai vari circoli velici delle Marche. Si trattava di una gara "open", e cioè aperta a tutte le barche a vela con equipaggio singolo o di coppia. I velisti si sono sfidati per circa tre ore in una avnte gara divisa in due prove, e ognuna di queste prevedeva un paio di giri in mare per una lunghezza totale di circa due miglia. E la classifica finale è stata stilata con il metodo dei tempi compensati.