Il ritorno di Worms Armageddon

(Di martedì 27 agosto 2024) Team17 Digital e Digital Eclipse hanno un annuncio molto speciale per i fan di uno dei giochi più conosciuti e amati di tutti i tempi:. Quest’anno ricorre il 25° anniversario die i creatori del gioco hanno voluto portare l’esperienza dia una nuova generazione di giocatori, oltre a rievocare i bei ricordi di coloro che hanno giocato al gioco quando è uscito per la prima volta. L’edizione Anniversary uscirà il 26 settembre e consentirà ai giocatori di console di cimentarsi per la prima volta con la follia dell’artiglieria dei vermi. Gli sviluppatori hanno dedicato molto amore alle migliorie, con molti miglioramenti della qualità della vita e un’interfaccia utente completamente ridisegnata per tutte le versioni della piattaforma. Le nuove migliorie Supporto ottimizzato del controller per tutte le console.