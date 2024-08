Il Pd contro la legge Calderoli ma rivuole le province | l' ultima mossa incoerente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) È un po' come con certi amori, fanno giri immensi e poi ritornano (citando Venditti). Soprattutto a sinistra, dove il vecchio sembra sempre meglio del nuovo, di qualunque cosa di tratti. Nel caso in questione l'oggetto del ritorno di fiamma sono le. E così, dopo l'abiura del Jobs Act e «l'autocritica» sulle tentazioni di autonomia differenziata che hanno toccato nel 2018 anche l'Emilia-Romagna, il Pd non disdegna l'idea di cancellare anche la riforma firmata da Graziano Delrio, che ai tempi del governo Renzi, era il 2014, abolì l'elezione diretta delle Provincia. Come racconta l'edizione bolognese di Repubblica, lettura spassosa quanto goduriosa, proprio Delrio, qualche mese fa, era finito nel toto candidati al dopo Bonaccini. Oggi invece, con Michele de Pascale, cambia tutto.