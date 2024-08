Cosa sappiamo della nuova collabo tra New Balance e Loro Piana

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 27 agosto 2024) Ci sono poche cose che ci farebbero venir voglia di un repentino ritorno in città, difficile abbandonare la libertà di un paio di Birkenstock, per infilarsi in una scarpa chiusa. Eppure questal’abbiamo già trovata: si leggesneakere New. Nessun comunicato ufficiale a proposito, se non una manciata di righe da partemaison che ha trasformato il lusso in qualdi quiet per un lancio che a questo punto si preannuncia come Il lancio di settembre. Nello specifico quello cheè cheharato con Newper una rivisitazione delle sneaker 990V6, un classico modello del brand americano, che per l’occasione si è vestito di pellami eccezionali abbinati per la prima volta nella sua storia alla maestosa lana Pecora Nera®maison di LVMH.