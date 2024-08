Cosa hanno trovato nel relitto Naufragio Bayesian l’ultima scoperta preoccupa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Si continua a parlare in queste ore del tragicodel, il veliero affondato nel palermitano il 19 agosto e che ha causato la morte di 7 persone, tra cui il magnate inglese Mike Lynch e sua figlia 18enne. Gli investigatori stanno lavorando duramente per accertare le cause del disastro, ma intanto c’è stata una nuovache certamente. Bisognerà fare molta attenzione per evitare ulteriori problemi dopo ildelnel mare di Porticello. Attualmente ilè a 49 metri di profondità e per il suo recupero le operazioni non saranno sicuramente brevi e nemmeno semplici. Anche perché è sorta una problematica che andrà risolta, prima che la società che gestisce l’imbarcazione possa procedere col recupero. Leggi anche: “Quanto andrà alle famiglie delle vittime”.