Corriere dello Sport – scelto il numero di maglia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 27 agosto 2024) 2024-08-27 21:52:00 Il CdS: Abdulhamid alla Roma: tutti i dettagli Abdulhamid, che ha firmato un contratto di quattro anni, era sbarcato ieri a Fiumicino per le visite mediche con la Roma. Arriva in Italia a titolo definitivo. Indosserà la12. Il club giallorosso lo presenta così sul proprio sito ufficiale: “Esterno destro – classe 1999 – può agire anche sul versante mancino. È un giocatore di spinta, con facilità di corsa e capacità di attaccare la fascia con pericolosità, arrivando a creare pericoli alla porta avversaria. Lo testimoniano i dati statistici racconti nell’ultima stagione, in cui ha vinto il campionato da protagonista con l’Al-Hilal: ha contribuito a otto gol con 3 reti segnate e 5 assist forniti, in 32 apparizioni complessive nella Pro Saudi League”.