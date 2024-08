Chiaravalle Arrampicata sportiva si ferma in semifinale il sogno di Stella Giacani

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 27 agosto 2024) A Pechino ai campionati del mondo under 18. Alla fine 17° posizione assoluta dopo l’8° posto in. Ora l’appuntamento con gli europei, 27 agosto 2024 –sialle semifinali. Per lo stambecco dii campionati mondiali terminano con un po’ di amaro in bocca. Peccato, perché quell’ottavo posto in qualificazione aveva fatto sperare qualcosina di più. La certezza però è che l’ atleta torna a casa con una consapevolezza assai diversa da come era partita: sicura di possedere il potenziale atletico adeguato per le grandi occasioni e di essere all’altezza rispetto a tutte le big. Del resto le manifestazioni internazionale servono ad arricchire il bagagliaio esperenziale.é 17° al mondo, riprenderà a scalare le vette da una posizione decisamente di rispetto.