Chi erano la mamma e sorella di Mariah Carey Patricia e Alison morte lo stesso giorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Due figura importanti e complesse, nella storia di, sono state sua madreHickeye suaentrambe load agosto 2024., nata nel 1937, era una cantante lirica e insegnante di canto, che è stata sposata con Alfred Royed ebbe tre figli, Morgan,invece, nata nel 1961, era una tossicodipendente che ha avuto una vita difficile, si è sposata due volte e ha avuto due figli, Shawn e Michael.con sua madreHickey – foto di Chris Pizzello / APHickey, nata il 15 febbraio 1937, è stata una cantante lirica (mezzosoprano), che ha trascorso gran parte della carriera in forze alla New York City Opera. Diplomata alla celeberrima Juilliard School, la donna negli ultimi anni ha lavorato anche come insegnante di canto privata.