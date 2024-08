Bologna ecco Pobega | Ritrovare la Champions e Italiano sarà un piacere Ufficiale Iling-Junior

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 - Aha segnato il suo ultimo gol in Serie A, un anno e mezzo fa con la maglia del Milan, e aoggi Tommasosi presenta, come nuovo centrocampista rossoblù. Triestino classe '99, ritrova sotto le Due Torri Vincenzo, che già lo aveva allenato ai tempi dello Spezia, e laLeague, che aveva assaggiato un paio di anni fa in rossonero, segnando un gol in 8 partite. Poi una serie di infortuni, lunghi e fastidiosi, che lo hanno costretto ai box quasi per un'intera stagione. Ora una nuova opportunità, per ritrovarsi e per tornare a lasciare il segno. "Fisicamente ora sto bene, gli ultimi mesi sono stati travagliati per via dell’infortunio ma ora mi sento a posto - commenta-. E’ un passaggio importante della mia carriera, ho voglia di giocare e di mettermi in mostra.