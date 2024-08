Bimbo al museo urta antica giara rotta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 27 agosto 2024) 22.54 In visita alHecht di Haifa, nel nord di Israele, undi 5 anni hato accidentalmente unadi 3.500 anni fa, che è caduta e andata in pezzi. Ilfa sapere che la, dell' età del bronzo,era particolarmente rara perché intatta. Ammette che era stata esposta vicino all'ingresso, senza protezioni. Una scelta per esaltare il fascino dei reperti e che ilnon abbandonerà. Lasarà riparata ed esposta nuovamente. Invitati ile la famiglia per una visita guidata.