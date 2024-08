Affari Tuoi cambia tutto nel gioco con De Martino | le due carte e il dettaglio del telefono

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Adparte l'era di Stefano De. Il conduttore che prende il posto di Amadeus è prontissimo per questa sfida. Nel corso della conferenza di presentazione, il conduttore ha parlato del suo predecessore: "Ho sentito Amadeus. Mi ha dato dei consigli. Spero porti bene a tutti e due come già accaduto quando lui ha lasciato 'Staseraè possibile' e sono subentrato io. Poi lui ha fatto Sanremo con 5 Festival". Poi, sempre Deha risposto a due domande scontate. La prima riguarda le voci su una sua presunta amicizia con Arianna Meloni, pronta la smentita: "Non la conosco, bisognerebbe chiedere a chi ha scritto questa notizia". Poi quella sui suoi rapporti con Belen: "bene, ci salutiamo", ha ironizzato.