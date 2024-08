Volley Il Valdarninsieme pronto per la nuova avventura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Arezzo, 26 agosto 2024 – Pronta lastagione di serie C per il. Il gruppo dei confermati coach Simone Bianchi e Alessandro Banchi inizierà la preparazione agonistica insieme alla serie B, il prossimo 26 agosto, dopo aver da tempo completato e definito il rooster di atlete che prenderà parte al massimo campionato regionale; torneo nel quale la compagnia valdarnese è stata inserita nel girone A composto da tutte squadre fiorentine e senesi. Un girone sicuramente molto impegnativo, inedito a 15 squadre con un debutto previsto in anticipo rispetto agli anni scorsi nella prima settimana di Ottobre.