Trudeau annuncia dazi del 100% su veicoli elettrici cinesi

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il premier canadese Justinhato che Ottawa imporrà una tariffa delsull'importazione di. Il Canada imporrà anche una tariffa del 25% sull'acciaio e l'alluminio importati da Pechino, ha dettoai giornalisti ad Halifax, Nuova Scozia. "Penso che sappiamo tutti che la Cina non sta giocando secondo le stesse regole", ha spiegato. "Ciò che è importante è che lo stiamo facendo in linea e in parallelo con altre economie in tutto il mondo", ha aggiunto.