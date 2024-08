Trovato con un’arma in casa | 31enne arrestato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane di 31 anni di Apice è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, come disposto dal giudice per le indagini preliminari (GIP) Pietro Vinetti. La decisione è giunta in seguito alla richiesta del pubblico ministero Giulio Barbato, che ha ritenuto necessaria questa misura restrittiva in seguito al sequestro dida fuoco. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata odierna e riguarda un episodio risalente a qualche settimana fa, quando i, durante una perquisizione dell’abitazione del giovane, avevano rinvenuto una pistola calibro 38 special. L’arma era stata nascosta sul pianerottolo, probabilmente nel tentativo di evitare il suo ritrovamento durante l’operazione delle forze dell’ordine.