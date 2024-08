Stefania meccanica per le bici | Ecco come sono entrata in un mondo fatto di uomini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) La tuaha bisogno di qualche riparazione? Affidati alle mani esperte diViganò. Non capita spesso di trovare in una officina diclette una donna. Fino a quando, a Seregno presso Cicli Brianza,ha scelto di imparare il mestiere di ciclista-delle due ruote. Ex barista di origine sarde, cresciuta a Oggiono nel Lecchese, brianzola di adozione, mamma di due bimbi (Fabian e Victoria) e moglie di Nicola Viganò titolare del punto riparazioni-vendita Cicli Brianza di Seregno. Una storia di trasformazione e rivoluzione nella quale lei, per nulla appassionata di ciclismo in tenera età, un bel dì si è trovata a pedalare grazie alle lusinghe di un amico: "Ho sempre amato lacletta e ho avuto il privilegio di scoprirla grazie a una persona che conosce molto bene il ciclismo - spiega, classe 1986 -.