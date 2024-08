Se ne va un grande Mondo della tv e dello spettacolo sotto choc morto il chirurgo dei vip  

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Addio aldei vip. Tra i suoi clienti figurano anche le conduttrici Maria de Filippi e Paola Perego, le attrici Giuliana De sio e Eva Henger, la politica Stefania Prestigiacomo e le showgirl Pamela Prati ed Ela Weber. “È stato non solo unplastico di straordinario talento ma anche un mentore, un amico e una fonte di ispirazione per tutti noi”, si legge nel post dove si ricorda il “suo straordinario contributo alla medicina e alla vita di tanti”. >> “Ho messo i vestiti i vendita”. Barbara D’Urso, la decisione dopo un anno di lontananza dalla tv. Cosa sta succedendo “Ho imparato che l’umiltà è la qualità dei forti”, aveva scritto nel suo sito. “L’avere sempre il contatto con la realtà e non montarsi mai la testa è fondamentale nel mio lavoro, come in ogni altro lavoro di grossa responsabilità”.