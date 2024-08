Ruba il portafoglio sull’autobus vede i vigili e lo getta nel cantiere della Metro C

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 agosto 2024 – I fatti intorno alle ore 17 di ieri pomeriggio, quando una pattuglia del I Gruppo Centropolizia locale di Roma Capitale, durante le attività di controllo sul territorio, è intervenuta a piazza Venezia per fermare una donna, che poco prima aveva commesso un furto con destrezza a bordo di un buslinea 64. Gli agenti, allertati dalle grida di alcune persone, intente a rincorrere una donna indicandola come presunta borseggiatrice, si sono immediatamente attivati per fermarla. Alla vista degli operanti, la stessa tentava di disfarsi di un portafogli,ndolo all’interno delC, cercando di proseguire la fuga, ma veniva bloccata dalla pattuglia.