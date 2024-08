Rigenerare la moda | workshop ad Arese per imparare a riparare i capi d’abbigliamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) Milano, 26 agosto 2024 - Il concetto diha subito una trasformazione significativa, e in un’epoca dominata dal fast fashion, trovare alternative sostenibili diventa sempre più cruciale. In risposta a questa esigenza, Primark ha lanciato una serie digratuiti “Love It For Longer”, con l’obiettivo di insegnare ai clienti comee far durare più a lungo i propridi abbigliamento. Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 29 agosto allo store Primark all’interno del centro commerciale “Il Centro” ad, alle ore 11:30 e alle 16:00. Perché partecipare? Negli ultimi anni, laè stata caratterizzata da un ciclo di acquisti rapido e compulsivo, spinto dalle grandi catene di abbigliamento che produconoa basso costo.