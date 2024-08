Qualificazioni Champions League | Galatasaray vs BSC Young Boys

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 26 agosto 2024) 2024-08-26 12:50:22 Il web non parla d’altro: Anteprima della partita Iltenterà di ribaltare lo svantaggio di 3-2 dell’andata quando i campioni turchi in carica ospiteranno martedì i loro omologhi svizzeri, lo, per tentare di accedere alla fase a gironi della UEFA. Dopo che Joel Monteiro aveva segnato due gol prima dell’intervallo, portando in vantaggio loa Berna, Michy Batshuayi ha replicato due volte in sette minuti, riportando la parità; la partita è stata decisa solo dal rigore di Filip Ugrinic a quattro minuti dalla fine. Quel gol potrebbe rivelarsi decisivo se i pronosticatori avessero correttamente calcolato le quote di questa partita, perché ilè il grande favorito per la vittoria della partita di ritorno.