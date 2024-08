Premio Sele d’Oro Mezzogiorno oggi a Salerno la presentazione della quarantesima edizione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Come sarà? L’autonomia differenziata vista da Sud”. Questo il temadel, in programma a Oliveto Citra dal 29 agosto al 7 settembre. La conferenza stampa dell’appuntamento si terràalle 11 anella Sala GiuntaProvincia a Palazzo Sant’Agostino (via Roma 104). Alla conferenza stampa parteciperanno: il sindaco di Oliveto Citra e presidente del comitato organizzatore del, Mino Pignata; il direttore organizzativo delTeatro Fest – Il mondo in scena, Antonio Caponigro. Alla conferenza saranno presenti, inoltre, il vicepresidenteProvincia di, Giovanni Guzzo, e il consigliereRegione Campania Andrea Volpe. L'articololaproviene da Ildenaro.it.