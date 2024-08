Portonovo al bacio ma senza sold out | Ora riflettiamo se la direzione è giusta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024), un’isola felice. In questa estate che sta guardando a settembre, pur nelle molteplici difficoltà legate al gran caldo, alla riduzione di presenze e alle mucillagini, per gli operatori della baia è "una stagione positiva". Marcello Nicolini, presidente del Consorzio la Baia, sottolinea: "Ha dato dei segnali buoni e meno buoni come il rallentamento delle presenze in spiaggia che deve indurre a riflettere. Serve capire bene cosa vogliono le persone per comprendere se stiamo andando nella. Non si può mirare al di più ma lavorare bene su quello che c’è". Mentre nelle altre spiagge della regione c’è stato un calo di presenze,ha sempre mantenuto il suo standard. "So di questa flessione nelle altre località balneari – afferma Gianni Boriani dello stabilimento Franco – ma anon c’è stata.