Palermo fiaccolata a Porticello per le vittime del Bayesian

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024)organizzata dalla Confraternita Maria SS Del Lume Dei Pescatori, in memoria delledel naufragio del, il veliero che lunedì 19 agosto è affondato al largo della località del Palermitano provocando la morte di sette persone. Tanti i membri della comunità cittadina presenti, così come anche il vicesindaco di, Giampiero Cannella, che ha dichiarato: "È una tragedia che ha sconvolto tutti, anche perché si è verificata in un luogo normalmente non teatro di eventi simili. Questi mari sono normalmente mari generosi, che sostengono l'economia di questa fascia costiera, quindi questa tragedia ha destato molta commozione".