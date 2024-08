Nessuna possibilità Crisi di governo per gli immigrati? Tajani stronca la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dopo giorni di alta tensione con la Lega sulla riforma della cittadinanza, Antoniorespinge l'accusa di offrire una sponda all'opposizione. E rassicura la premier Giorgia Meloni, in vista della ripresa dell'attività parlamentare e del vertice già fissato per venerdì. "Non c'èche ilcada", chiarisce in un'intervista il vicepremier e leader di Forza Italia. "Ognuno è libero di avere delle idee, di fare delle proposte, nell'ambito di un dibattito", dichiara il ministro degli Esteri a proposito dello ius scholae. "Non siamo un partito unico", spiegache aggiunge: "Io dico quello che ritengo giusto per tutelare gli interessi del nostro Paese".