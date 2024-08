Macron esclude un governo di sinistra la furia della France Insoumise | Ha tradito gli elettori ora una mozione per destituirlo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dopo otto settimane di attese, silenzi, passi in avanti e tatticismi, la crisi politica in Francia rischia di avvitarsi su se stessa. Al presidente Emmanuel, chiuse le urne le legislative il 7 luglio, spettava il complicato compito di trovare una quadra, individuando il nome del (o) primo ministro in grado di coagulare attorno a sé una maggioranza. Ma quale? Il secondo turno delle elezioni anticipate indette dopo le Europee dallo stessoaveva riservato la sorpresa dell’exploit del Nouveau Front Populaire, il blocco delle sinistre formato d’urgenza per fermare l’avanzata del Rassemblement National di Le Pen e Bar. Missione compiuta, anche grazie alle “desistenze” tattiche in molti collegi in convergenza con il blocco centrista fedele a