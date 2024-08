L’approccio artistico libero e non codificabile dei Masbedo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 26 agosto 2024) «È molto difficile spiegare come succeda e perché succeda. Parlo naturalmente di quel minuto, di quell’ora o di quel secondo, non importa, in cui a ogni nuovo risveglio di mattino la città si ritrova tutta, improvvisamente e con sorpresa, coperta dal silenzio». Iniziava così la composizione sonora di Luciano Berio e Bruno Maderna. Era il 1954 e il progetto, che si intitolava “Ritratto di città”, avviava le pratiche sperimentali dello Studio di Fonologia Rai di Milano. Da allora molto è cambiato: sono passati esattamente settant’anni, le città non sono quasi più silenziose, la coperta si è sollevata rivelando un brulichio costante di rumori, fischi di automobili, sgangherate rotaie dei tram che tremano e insieme a loro fanno tremare le facciate dei palazzi.