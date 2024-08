Il mondo marcio di Telegram

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ricordate la storia di Tiziana Cantone? Parliamo della donna che si suicidò, all’età di 33 anni, nel settembre del 2016 dopo che i suoi video “intimi” vennero condivisi su moltissime piattaforme e chat. Tantissimi siti, eseguendo l’ordine delle autorità, hanno rimosso quei contenuti dopo il decesso della donna. Ma sapete dove gli utenti continuano a scambiarsi questo filmato? Su. Questa storia è solo una delle tante che racconta di come l’ecosistema dell’app di messaggistica istantanea creata da Pavel Durov sia del tutto. Perchéè pericoloso per chi lo frequenta, ma soprattutto per tutti gli altri. LEGGI ANCHE > Pavel Durov è stato arrestato o si è “consegnato”? Per capire meglio i motivi per cui sostiamo chesia pericolosa per tutti (utenti e non) basta fare una rapida ricerca sul sito ufficiale della Polizia Postale italiana.