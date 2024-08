Il libro che rivoluziona il pensiero scientifico | Dio esiste ecco le prove

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 agosto 2024) Le ultime scoperte scientifiche testimoniano la presenza di Dio. Due autori le hanno raccolte in un volume, che sta spopolando. E che svela la verità Da una parte la scienza, con le sue regole, dall’altra la fede e la religione. Due mondi distanti e spesso in contrapposizione. O forse, sarebbe più giusto dire che, tra i due mondi, uno ha sempre manifestato una forte indisponibilità verso l’altro. La scienza non ha mai accettato che qualcosa o qualcuno provasse ad andare oltre le proprie convinzioni, chiudendosi a riccio. Per secoli il mondoha orientato il proprioin un unica direzione: spiegare la creazione dell’Universo, senza la necessità di riconoscere la figura di un Dio Creatore. Ma con il passare del tempo, le cose sono cambiate, e numerosehanno testimoniato una verità diversa. La scienza non può più mettere in dubbio l’nza di Dio.