Furti a Bologna arrestato il ‘palo’ sedicenne | era su un Suv rubato pochi giorni fa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sasso Marconi (), 26 agosto 2024 – È stato trovato a Sasso Marconi in possesso di un mazzo di chiavi di una Bmw risultata rubata, di un'altra auto non ancora identificata e di tre smartphone, un coltello, una tessera sanitaria e carte di credito prepagata intestate a persone diverse. I carabinieri, insospettiti, hanno così proseguito gli accertamenti scoprendo che in quel momento era in atto un furto in abitazione messo in atto da due persone, poi scappate. Il ragazzo fermato, un, è stato ricollegato alla banda econ l'accusa di tentato furto in abitazione in concorso, ricettazione e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.